彰化縣二水鄉1處監視器拍下1對夫妻開著貨車上山丟棄貓咪。（動保義工提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣二水鄉近來接連發生棄養動物事件，甚至有1對夫妻開著貨車載送貓咪上山後，竟將貓咪丟棄在浪犬活動區域，完全不管貓咪死活，讓動保義工看了痛心質問「到底是怎樣的腦袋、心態，會做出這樣的事？」

二水鄉1處鄰近登山步道的廣場及附近林地，曾有民眾載了一窩小貓就往該地乾涸的大排丟，也曾有人一口氣丟了8、9隻小狗，這些喪盡天良的棄養行為，每每讓該地的動保義工氣憤不已，也顯示仍有不少民眾的動物保護意識相當薄弱。

為了遏阻棄養事件，動保義工在該地裝置監視器，才裝沒幾天，就發現竟有民眾將貓咪棄養在該地，經調閱監視器，發現1對夫妻在光天化日下，駕駛1輛藍色貨車，載送放在籠子裡的貓咪到該地後，用長竿扛下籠子，隨後將貓棄養，兩人即駕車離去。

「大家沒有眼瞎，他們就是把貓載來一堆浪犬生存的區域丟棄！」動保義工表示，像這樣把貓載上山丟掉，請問牠們如何生存？捕魚吃是嗎？還是要貓去捉老鼠？把貓載上山丟在浪犬活動區域，打算讓一群浪犬追殺、撕咬、折磨致死嗎？是怎麼樣的腦袋、心態，可以有這番行為？

確認有人棄貓後，當天幾名動保義工果真找到幼貓無助的趴在圍籬上瑟瑟發抖，棄養者就這樣把貓等在原地等死，附近是一群浪犬。義工說，當晚他們還上山尋找看是否還有其他幼貓遺留原地，最後只找到1隻，已經帶回安置，至於棄養者，在監視器拍得一清二楚下，「你們就等著被傳喚！」

義工指出，解決浪浪問題的管道很多，千萬不要選擇最低級的棄養，今天如果被丟的是家貓，「你們更是罪不可赦」，家貓如何在外生存？惡意棄養已經違法，如果丟的是浪貓，「你們一樣十惡不赦」，異地野放對牠們是一種傷害，更何況遭棄養的貓咪也都還沒有結紮。

由於棄養罪證確鑿，動保義工已檢具監視器畫面向田中警分局二水分駐所報案，「希望公家機關不要對這樣的案件愛理不理」，期盼警方儘速追查到棄養者後，彰縣府動防所能對棄養者儘速做出裁罰。

動防所指出，依據《動物保護法》，違法棄養動物者，可處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰緩，裁罰頗重。先前二水鄉動保義工向轄區警方報案棄養事件，經警方追查棄養者到案後，將該案移轉該所裁罰，該所已針對棄養者的犯行裁處3萬元罰鍰。