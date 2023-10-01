移民署台北市服務站定期舉辦志工通譯隊教育訓練，由一群熱情有朝氣的志工們參訓，其中不乏退休員工參加。（移民署提供）

移民署台北市服務站志工高讌琴和王雪梅，從移民署退休後，仍無法忘懷幫助新住民的快樂，毅然加入志工隊。日前兩人參加服務站舉辦的通譯教育訓練活動，展現自信滿滿，力行志願服務精神，也影響了服務團隊，站在第一線積極地幫民眾解答。

高讌琴2006年擔任新住民發展基金的承辦人員，協助移民團體申請基金補助的經驗，於2021年退休後，得知台北市服務站在招募志工，憑著對於新住民服務的嚮往與熱愛，毅然決然加入志工隊。

而王雪梅在台北市服務站服務超過20年，負責電話諮詢專線的工作為民眾解惑，以前常遇到新住民心急如焚地在電話那頭著急，退休後隨即加入志工的行列，以「雪中送炭」的精神，協助洽公的新住民及民眾。

台北市服務站主任蘇慧雯表示，退而不休轉入志工行列，為民眾帶來更好的服務品質，每年也都會舉辦志工通譯教育訓練，幫助志工了解各項時事議題，與時俱進。近來詐騙案件猖獗，訓練加入了反詐騙宣導課程。提醒新住民朋友記得「不告知個人資訊」、「不要輕易聽信」、「撥打165反詐騙專線求證」，讓我們共同打擊詐騙，守護你我財產安全。