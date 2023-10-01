高雄湖內區一家宮廟遶境時大量燃放蜂炮，造成炮屑未清掃汙染路面。（民眾提供／林瑞益高雄傳真）

高雄湖內一家宮廟於9月30日舉行廟會遶境活動，許多民眾反映噪音擾民，湖內警方獲報到場強力排除蜂炮，但廟方人員不管警員排除蜂炮，依然故我地燃放蜂炮。高雄市環保局依違反空汙法等開出2張罰單，可罰2400元至10萬6000元罰鍰。

網路「社會事影音群組」流傳警員看見蜂炮堆滿地，展現強勢作為直接排除影片的情形。警方對此表示，事發地點在湖內區湖中路段上，員警為防止民眾所施放鞭炮亂竄導致公共安全問題，所以當場展現強勢作為，先協助高市消防局清除該路段鞭炮，後續並通知該局到場處置。

這場繞境活動於9月30日上午舉行，直到該日夜間結束，因參與助興陣頭人數不少，更有來自台南與新竹的民眾湊熱鬧。有警員到場排除蜂炮時，被蜂炮打到身體，幸無大礙。

環保局說，共接獲7件陳情。首先，燃放鞭炮產生明顯粒狀汙染物，違反空汙法第32條規定，裁處1200元至10萬元罰鍰。另炮屑未清掃汙染路面，違反廢清法第27條規定，裁處1200元至6000元罰鍰。共計開立2張罰單。