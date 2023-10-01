大型重機車友在石碇服務區舉辦「停車大富翁」活動。（警方提供）

為爭取大型重機停車權益，「停車者之歌」粉專號召重機車友於今（1）日上午在石碇服務區舉辦「停車大富翁」活動，一車一格，停好停滿。迄上午10時約有大型重機250部陸續進出石碇服務區，國道警察局派員在場疏導，過程平和，未有影響行車秩序情形。

因交通部做出不同意大型重機停放機車格決議，「停車者之歌」粉專日前在網路號召重機車友於今日舉辦「停車大富翁」及「市民乖寶寶」活動，上午7時先在石碇服務區停車場集結黃、紅牌重機，一車一格，停好停滿，凸顯交通部政策浪費寶貴土地空間。下午2時將轉往市民大道繼續「市民乖寶寶」及「停車大富翁」活動。

國道警第九大隊表示，警方除已派員在服務區入口處執行交通疏處，並通知交控中心CMS顯示及警廣同步廣播，服務區採總量管制措施，若石碇服務區內車位已滿將暫停車輛進入，避免壅塞車輛亂停，影響停車秩序。

警方提醒，依高速公路及快速公路交通管制規則第25條規定，停放服務區、休息站內車輛，逾4小時屬於違規行為。若有大型重機逾時停車及未禮讓行人違規等行為，將予蒐證舉發，呼籲民眾理性表達訴求。