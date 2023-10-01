民眾黨總統參選人柯文哲近日在中華戰略學院喊出「藍白最後一定合」，但國民黨高層人士稱侯友宜不可能退選，更嗆聲要不要從立委選舉開始比民調。對此，柯文哲不耐回應，「國民黨的誰講的？我每一區提一個，看他們（民調）會掉多少，不要講狠話嘛對不對」。

柯文哲今二度訪美，他在機場受訪時被問到「藍白合」議題，柯說，合作才會贏大家都曉得，問題是怎麼合作，他長期以來，每天都聽到對方說合作，但從來都沒有人告訴他怎麼合作，最後就出現不要比民調。

至於何時要比民調，侯陣營覺得現在好像沒有必要，時間點可能要往後拉一點。柯文哲回應，這是對方算盤，以為時間拉久了，國民黨有組織盤，待立委開始跑起來後，小雞會把母雞抬上去。

至於何時比民調，是否在訪美後比，柯文哲回應「看他們什麼時候可以，就可以來啊」。

柯文哲強調，對他來講，選舉是改變台灣政治文化的社會運動，但對國、民兩黨來說，選舉是分贓的前奏，不過該怎麼做就怎麼做，他常想這場選舉對整個台灣社會有什麼影響，從頭到尾都是密室政治、分贓政治，說要公開透明，就全部都躲起來。

媒體追問，藍營現在看起來沒有這個意思，要合作但是沒有要比民調，柯則稱「那哪裡是叫合作，這叫併吞、併購」。