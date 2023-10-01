交通安全月結束，桃園警方統計9月，發生交通事故24小時內死亡案件較去年同期減少12件、減少13人，減幅54.5％及56.5％。桃園市警察局交通警察大隊大隊長林鼎泰表示，市民的安全與守法意識已明顯提升，希望能與市民攜手努力，一同打造安全順暢的交通環境。

桃園市警局在交通安全月期間，協同各分局針對學生族群、汽車族群、機車族群及年長者等4大族群為宣導對象，辦理交通安全活動專題演講計323場次，活動宣導計142場次，並透過媒體及網路宣導，讓民眾在9月感受到交安氛圍，使國人更重視「交通安全的守法觀念與停讓文化」，同時持續加強各重大交通違規、未禮讓行人及行人違規之執法工作。

林鼎泰表示，今年以來經過道路交通管理處罰條例修法提高罰鍰，以及交通安全月的大力宣導，在警方多項執法及宣導策略併用下，市民的安全與守法意識已明顯提升，經統計今年9月，發生交通事故24小時內死亡案件較去年同期減少12件、減少13人，減幅54.5％及56.5％，防制成效相當良好，希望能與市民攜手努力，一同打造安全順暢的交通環境。

中秋連假及交通安全月雖已近尾聲，邁向交通安全的腳步卻不能停止，桃園市政府警察局再次呼籲駕駛人行經路口應減速停讓行人，尊重行人優先權；行人也不可任意違規穿越道路，走行人穿越道不滑手機，每個人可能是車輛駕駛人，也可能是行人，給予彼此合理的尊重，隨時保持專注、謹慎，建立優質的交通安全文化。警方會持續針對「路口停讓」及「違規穿越」加強執法及宣導，並邀請用路人能將良好的交通安全與守法觀念深植心中、身體力行，守護自己以及每一位用路人。