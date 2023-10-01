台灣人公共事務會（FAPA）資深政策顧問昆布勞在美國為台灣遊說30多年，是不少挺台法案幕後推手。駐美代表蕭美琴今天頒授昆布勞大綬景星勳章，感謝他促進美台關係。

來自荷蘭的昆布勞（Coen Blaauw）因為大學論文牽起與台灣的緣分，1989年加入FAPA以來，積極提升台灣議題在美國國會的能見度，在幕後推動多部挺台法案，包括2018年實施、鼓勵美台高層互訪的「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）。

昆布勞計劃明年4月退休，為感謝他長年促進台美友好合作關係，蕭美琴今天代表中華民國台灣政府，頒授昆布勞大綬景星勳章。

蕭美琴回憶，她曾於1991年擔任FAPA暑期實習生，有榮幸與昆布勞共事。昆布勞辛勤工作有目共睹，數十年來為台灣與美國的重要關係投入熱忱與貢獻，獲贈這座勳章當之無愧。

蕭美琴笑著說，當時她實習吃住都在FAPA大樓，這安排顯然是為了讓實習生「能24小時工作」。昆布勞交派不少工作給她和另一位實習生，即使短暫休假回荷蘭，還特地在桌上放張自己照片，用幽默方式確保她們不會偷懶。

由於FAPA與昆布勞的長年貢獻，蕭美琴說，台灣在美國國會獲得跨黨派、跨院會支持，讓不少國家稱羨，近幾年也在多項議題上取得實質進展。

她舉例，美國國會今年夏天以跨黨派方式通過「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」（US-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade First Agreement Implementation Act），8月7日獲美國總統拜登（Joe Biden）簽署生效。

「巧的是，那天正好是我生日，是我能想像最棒的禮物。」蕭美琴說，這是拜登政府與外國簽署的首份貿易協定，也是目前唯一一份。

蕭美琴也說，美台避免雙重課稅議題近期有重要進展，包括財政、歲計與外交委員會都想及時解決問題，「我們期待能在很短時間內解決此議題」。

昆布勞致詞表示，這座勳章是給全體FAPA人員的獎勵，很榮幸與大家一起追逐台灣獨立的夢想。他說：「就算退休，我還是會持續參與所有與台灣相關的事物。」（編輯：郭中翰）1121001