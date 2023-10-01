香港資深藝人余慕蓮演過上百部電影、電視劇，曾是周星馳電影中的御用女丑角，以飾演醜婦打開知名度，86歲的她2020年因肺纖維化住院，一度傳出病危，後來康復出院，現在則要定期回診，余慕蓮指醫生已表示不可能完全康復，現在她吃標靶藥物之外，積極運動練腿部肌肉，同時，還透露她吃飯都會帶剪刀，要把食物剪碎才能吃。

余慕蓮撐拐杖出席電影《霸王別姬》4K數碼修復版首映，根據《香港01》報導，精神不錯的余慕蓮被問到是不是出來見朋友，果斷說：「對呀！」還透露醫生交代要多走路，自己一早6點就到公園散步2小時，余慕蓮說：「走得多腳才會有力，如果不運動腳沒力，就會容易跌倒」，同時，她在飲食也要忌口，生冷、辣不能吃，還透露自己會隨身帶剪刀，剪碎食物方便進食。

談到病情，余慕蓮指醫生已表示不可能完全康復，1年要花7萬港幣吃標靶藥物，所幸有申請到傷殘補貼，能減免一半醫藥費，其他就靠積蓄過活。余慕蓮仍樂觀面對病情和生活，認為自己多活一天就是賺一天。

鬼門關前走一遭的余慕蓮看淡生死，去年把出書的收益全數捐給兒童癌病基金會，未婚沒子女的余慕蓮還說：「我沒有親人，死後把骨灰撒在花園，一切從簡」，還交代她死後房子要捐給慈善機構。