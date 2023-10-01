中秋連假不少里長會辦抽獎活動，一名男子和家人參加里長舉辦的摸彩活動，他坐了一整晚仍槓龜，他趁他人不注意一把伸進摸彩箱，發現彩券全是空白的，才知道摸彩獎項都是內定，他怒批「長這麼才知道鄉里作弊手法這麼低劣，坐到長痔瘡也不會中獎。」

原PO近日於臉書社團《匿名公社》指出，中秋節和家中長輩參加里民中秋摸彩活動，但他坐了一整晚，台上大小獎一次又一次唱名，好運始終沒有落在他的家人身上，他抱著準備拿安慰獎的心情回家時，看到摸彩箱放在旁邊。

原PO好奇伸手進去摸，拿出一大把空白彩券，此時一名老伯伯突大聲喊「欸欸！不能拿」，讓他恍然大悟說「長這麼大才知道鄉里作弊手法這麼低劣，根本是黑箱作業！就算坐到長痔瘡也不會中獎。」

貼文吸引網友討論，「我們里的中秋節活動摸彩券被鄰長暗槓，都沒分給里民」、「基本上大獎都是內定的」、「我還遇過一個剛領完回來，就跟旁邊的說等下換你了，但獎都還沒抽啊」、「還有就是明明一人一張，有人手上是一疊的，不然就是給票人看見自己人就給好幾張的」。