台灣吠陀占星權威李靜唯分析10月運勢，指出10月上旬火星和計都合相在天秤座，緊接著10月下旬太陽水星入天秤，形成「8星彙沖牡羊座」的情況，所以吠陀上升或太陽星座在牡羊和天秤者勢必首當其衝；另外，吠陀獅子整體運勢佳；處女、雙子、射手財運要格外注意；巨蟹、摩羯工作繁重；天蠍、金牛、水瓶的人緣桃花不錯；雙魚外出需留意車關，可以安排健檢或捐血，避血光之災。

吠陀占星星座對照表。（圖／中時新聞網製圖）

◎整體運勢差

▍牡羊座

這個月要特別注意婚姻情感問題，尤其10月下旬，千萬不要一時衝動玉石俱焚，或是為了報復現任，而和前任糾纏，保持良好的情商是今年最大的功課。再者，注意合夥小人是非或舊情人的糾纏，單身者容易碰到性格火爆或個性古怪的對象，保持距離以策安全。健康方面要注意生殖系統或大腸直腸病變。

▍天秤座

這個月情緒起伏大，可能對未來的一切感到特別迷惘，感情和工作部分陷入換與不換的糾結；另外，財運起伏也大，如果有男性舊識找你投資或借錢，千萬要謹慎，小心被詐騙。健康方面要留意頸椎、眼睛或流感等問題。

◎整體運勢佳

▍獅子座

10月上旬財運、感情運及工作運都不錯，可以靠人際溝通得財，投資也會有不錯的收穫；10月下旬要注意跟家人手足之間的溝通，會因為家庭或母親的健康問題而破財，尤其是要注意車關，開車不宜心浮氣躁。

◎財運注意

▍雙魚座

10月上旬跟家人或另一半感情不錯，建議可以出外旅遊，讓感情更加融洽；10月下旬財運起伏特別大，容易因為意外血光或疾病而大破財；出外小心交通事故，可以安排健檢或捐血，避血光之災。

▍處女座

10月上旬工作運不錯，可以靠良好的溝通能力得到長官賞識；10月下旬情勢逆轉，容易因為太過優柔寡斷而陷入財務困境，注意跟手足或工作夥伴因衝突導致破財，包括在家裡摔倒、意外受傷都要特別小心。

▍雙子座

10月上旬田宅運不錯，利於租售房產或跟家人溝通愉快；10月下旬不宜投資金融商品或合夥，小人口舌是非特別多，尤其是官司問題不容小覷；財運方面容易因子女或桃花而破財。

▍射手座

10月上旬工作將會有不錯的創意和靈感，與上司或客戶良好的溝通會為你帶來好運；10月下旬注意失業或工作收入銳減，甚至不容易找到好工作，財務壓力倍增。

◎事業注意

▍巨蟹座

10月上旬工作上的好運容易面臨停滯或是離職變動，不過若是從事身心靈或自媒體等行業則特別有利；10月下旬工作壓力沉重，注意跟長官及工作夥伴的溝通，容易因為意外失誤而爆發爭執，在家中也要注意跟子女的代溝問題。不妨多出去運動曬太陽，經常宅在家裡容易憂鬱。

▍摩羯座

10月上旬遷移宮很旺，可以多出外走走。工作方面雖然壓力很大，但是抗壓性極強的你總能從中成長；另外，10月下旬長官或客戶交付的任務將會更為艱鉅，切記保持理性，千萬不要把工作上的情緒帶回家。

▍水瓶座

10月上旬人緣桃花不錯，或是有意外的饋贈及偏財，只要保持身心愉快，運勢自然會變好。10月下旬工作可能突然調動，或是業務出現意外損失導致破財，跟團隊夥伴維持良好的互動很重要。

◎健康注意

▍天蠍座

10月上旬工作運、財運不錯，事業有貴人，投資也會有不錯的契機；10月下旬投資反而要保守，注意職場同事之間的口舌是非，或是與客戶之間溝通出現障礙，可以多靜坐冥想，放鬆心情。健康方面要特別注意呼吸系統或肩頸手臂酸痛等問題。

▍金牛座

10月上旬人緣桃花特別旺，多參加社交活動有助於成為人群中的焦點，對業務工作很有利，荷包也會有不錯的進帳；10月下旬則要注意工作過勞引起身體不適，已婚者與伴侶容易發生衝突，小心另一半主動提分手。健康方面要特別注意肝膽疾病及坐骨神經問題。