今為中秋連假收假日，國道5號預估北返車潮逐漸湧現，將於今日達到最高峰。（宜蘭縣警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今（1日）為中秋連假收假日，上午8時國5已啟動蘇澳至石碇北上各入口匝道儀控，宜蘭至坪林平均時速不到60公里，預估北返車潮逐漸湧現，將於今日達到最高峰；另，蘇花路廊目前全線順暢，公路局東區養護工程分局預估北上車流量將逾1.1萬輛，請用路人及早規畫行程避開壅塞路段及時段，以維持行車順暢。

昨日下午2時起國5出現首波北返車潮，車多順暢，直至晚間7時各交流道均未出現回堵情形，但高乘載管制結束後，北返車潮漸增，雪隧回堵最長達5公里、宜4及頭城交流道排隊車陣達2公里，各交流道車流直至晚上12時許恢復順暢；蘇花路廊花蓮往宜蘭方向則有8870輛，整體行車狀況順暢。

宜蘭縣警察局表示，今下午1至6時國5蘇澳至頭城北向各入口匝道實施高乘載管制，而蘇花路廊中午12至下午6時雙向禁止21公噸以上大貨車通行、蘇花改雙向開放大客車行駛路肩，請用路人配合各項管制措施。