今（1日）為中秋連假收假日，上午8時國5已啟動蘇澳至石碇北上各入口匝道儀控，宜蘭至坪林平均時速不到60公里，預估北返車潮逐漸湧現，將於今日達到最高峰；另，蘇花路廊目前全線順暢，公路局東區養護工程分局預估北上車流量將逾1.1萬輛，請用路人及早規畫行程避開壅塞路段及時段，以維持行車順暢。
昨日下午2時起國5出現首波北返車潮，車多順暢，直至晚間7時各交流道均未出現回堵情形，但高乘載管制結束後，北返車潮漸增，雪隧回堵最長達5公里、宜4及頭城交流道排隊車陣達2公里，各交流道車流直至晚上12時許恢復順暢；蘇花路廊花蓮往宜蘭方向則有8870輛，整體行車狀況順暢。
宜蘭縣警察局表示，今下午1至6時國5蘇澳至頭城北向各入口匝道實施高乘載管制，而蘇花路廊中午12至下午6時雙向禁止21公噸以上大貨車通行、蘇花改雙向開放大客車行駛路肩，請用路人配合各項管制措施。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。