桃園市桃園區42歲女子今天凌晨在大興路陸橋墜下，桃園市消防局大有分隊獲報趕往救援，所幸女子後意識清楚，僅骨盆有疼痛感，消防人員將其拉起緊急處理後送醫治療。

消防指出，1日5時30分接獲民眾報案，表示於大興路陸橋下方疑似有民眾受困，大有消防分隊接獲指揮中心派遣後立即由小隊長張晉菖帶隊出動3車7人前往救援，消防人員到達現場後發現有1名民眾於南崁溪河堤旁呼救，消防人員到達現場立即架設美式梯，並由兩位救護手先接觸患者進行評估處置及打包作業，其餘人員則於岸上架設繩索系統，於打包患者完成後迅速地將其救出。患者救出後意識清楚，僅骨盆有疼痛感，考量其為高處墜落有骨折情形，便立即將其送醫。

大有分隊分隊長蘇翊瑄表示，尊重生命、活出光彩，希望民眾在遇到事情時要正視它，並尋求周圍親朋好友的協助。蘇翊瑄也提醒，中秋節烤肉應注意用火安全，生火時注意有無火星飛到周圍可燃物上，並在烤完確認餘燼完全撲滅後才可離去，避免因一時不慎引發大火。

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