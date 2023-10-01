蘆洲區某卡拉OK店凌晨發生酒客打架，警方和救護車獲報趕抵現場。（翻攝畫面）

今（1）日凌晨2時43分許新北市蘆洲區和平路一間卡拉OK店，發生酒客打架鬥毆案，有人因敬酒時喝醉失態，雙方起口角衝突，還動手互毆，造成3人頭部撕裂傷及雙手挫傷，幸無生命大礙，警方獲報趕抵，帶回5名動手打架的男子，訊後依妨害秩序移送偵辦。

據了解，一群朋友在中秋連假相約喝酒吃飯，帶有醉意的36歲施姓男子向38歲楊姓男子敬酒，施男認為楊男口氣差、說話不禮貌，雙方大打出手，其他人趕緊勸阻，後來旁邊3名友人包括30歲林姓男子、41歲楊姓男子、25歲丁姓男子也加入混戰，5人在店內大亂鬥，店家立即報警。

蘆洲警分局接獲報案出動快打部隊到場，先將傷者送醫，並將5人全部帶回派出所，聲稱酒後失控突發事故，詢後仍依妨害秩序罪嫌移送法辦。蘆洲分局提醒飲酒易有脫序行為，為避免衝突請搭乘大眾運輸返家休息，民眾若有任何不法行為，將依法嚴辦，以遏止其脫序歪風。

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