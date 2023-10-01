民眾黨總統參選人柯文哲二度訪美，本次參訪定調為科技、經濟交流，外界好奇，前雅虎大中華董事總經理鄒開蓮、立委吳欣盈是外界預期的副手人選，2人在此次訪美是否扮演重要角色。對此，柯文哲回應，舊金山的行程是鄒開蓮安排的，吳欣盈則是直飛美國東岸，到華盛頓參與美台國防工業會議。

柯文哲說，這次去美國西岸舊金山跟洛杉磯，主要著重在教育、科技和產業，從人類歷史來看，2023年世界上最重要的事情就是ChatGPT的出現，代表人工智慧在現實社會當中實現，他認為AI未來會革命性地改變整個社會的面貌。

柯文哲說，過去30年人類一半的創意在矽谷，因此將赴矽谷的Coursera、Silicon Schools Fund，這些企業都使用AI來教育，這是一個參訪重點，另外也會看AI在產業上的應用，看矽谷跟台灣的新創產業能不能再做更多連結。

柯文哲強調，他去大學演講發現，年輕人最關心的還是低薪，事實上，台灣若一直陷在低附加價值產業的漩渦裡，薪水不可能提高，要往高附加價值產業移動，一定要產業升級，若台灣不能搭上這一波AI熱潮，升級內部產業，仍會繼續停留在低薪的漩渦。