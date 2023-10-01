民進黨總統參選人賴清德（左3）到台中軍福宮參拜，受到支持鄉親熱情相迎。（陳淑芬攝）

民進黨總統參選人賴清德今天在台中市拜票行程滿滿，第一站在上午10時30分抵達到軍福宮，受到支持鄉親熱情相迎，賴清德表示，大陸軍機艦擾台，台灣要提高國防、國家及經濟實力，與國際上民主陣營站在一起，「團結力量大」就可避免戰爭。

賴清德今天在台中行程從上午到傍晚，安排軍福宮、松竹寺拜廟，成立3個後援會等，第一站抵達軍福宮，與在地議員及廟方、里長等參香祭拜，並為尋求連任的立委莊競程造勢拉票。

賴清德致詞表示，站在台灣的需要，大陸軍艦、飛機常飛到大家身邊，對台灣威脅很大，呼籲鄉親不用驚惶、也不能回頭路，強調一定要團結，一方面提高國防、國家及經濟實力，並與國際上民主陣營站在一起，就可避免戰爭。

「靠實力才能得到真正的和平！」他強調，獲得和平不是靠簽訂和平協議、不是接受九二共識，台灣一定要看清楚、做正確的選擇，穩穩握住主權不能放，有主權才有民主，呼籲鄉親支持他，他站在第一線，一定堅定守護台灣主權、促進民主及繁榮發展。

賴並力挺在地黨籍立委莊競程，細數他4年來在中央專業問政，在地方爭取教育及交通等建設，呼籲鄉親支持莊連任，共同守護台灣。