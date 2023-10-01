彰化縣政府舉辦「建縣300彰化博覽會」系列活動吸引許多民眾參觀。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣政府舉辦「建縣300彰化博覽會」系列活動，今晚由「明華園戲劇總團」在彰化體育場演出全新改編製作的「八堡圳傳奇」紀念大戲，無敵小生孫翠鳳領銜主演，免費入場，精采可期。

「八堡圳傳奇」是明華園總團取材流經18個鄉鎮、灌溉面積廣達2.14萬公頃的彰化母親河「八堡圳」開鑿過程的故事全新改編，由團長陳勝福擔任藝術總監，執行長陳昭賢擔任製作，以及知名編導黃致凱與文學研究領域專家中正大學敎授王瓊玲聯手擔任共同編劇。

這齣大戲由明華園首席台柱孫翠鳳率領嫡傳子弟陳昭婷、李郁真、吳米娜、王婕菱、陳彥名等新生代強將聯合演出，透過戲劇作品展現屬於彰化的榮光，在迎接彰化建縣300周年的歷史時刻，由明華園總團演出彰化母親河「八堡圳」開鑿過程的故事，令人感動。

為了這次公演，明華園總團將舞台加寬、加深、加大，也邀請國家級唯一指定的北管保存團體「梨春園」擔任開場表演，兩大台灣歷史最悠久的北管和歌仔戲藝術團隊，成就一場別開生面的藝術群英聯演。

彰化建縣300博覽會表演活動精彩豐富，均免票入場，經過9／23至10／1期間9天展期，以「上吧！驅動世界的彰力」為展覽主題，透過結合AI及AR等多媒體互動科技，回顧彰化的歷史同時也藉此「彰」顯新未來願景。

今天是展期最後一天，彰化縣長王惠美邀請鄉親白天看展，晚上就到彰化體育場看明華園演出大戲。