玩過頭！中秋夜男子嗨玩信號彈 下場慘了

社會事新聞影音流傳一段男子玩信號彈的影片，經新興分局查證，雖30日未有接獲相關報案，但男子嗨玩信號彈的行為已觸及違反社會秩序維護法第63條，警方正在調閱相關監視器畫面，並通知影片中的男子到案說明。

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