玩過頭！中秋夜男子嗨玩信號彈 下場慘了 12:382023/10/01 中時 楊舒婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 社會事新聞影音流傳一段男子玩信號彈的影片。（翻攝照片／楊舒婷高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玩過頭！中秋夜男子嗨玩信號彈 下場慘了 訂閱影音： 中時新聞網 社會事新聞影音流傳一段男子玩信號彈的影片，經新興分局查證，雖30日未有接獲相關報案，但男子嗨玩信號彈的行為已觸及違反社會秩序維護法第63條，警方正在調閱相關監視器畫面，並通知影片中的男子到案說明。 少年通緝犯攜毒遇臨檢 北市警查獲11公斤毒品咖啡包 警強力排除遶境施放蜂炮 宮廟硬是不理下場慘了 「摩托革命」逾250重機停滿石碇服務區 國道警籲：理性表達訴求 #高雄市 #新興分局 #中秋節 #信號彈 也許您會感興趣 推薦閱讀 闖入嘉縣國小放煙火！ 操場排列20多個殘盒 校長：很心痛 15:002023/09/30 生活 4星座中秋過後要發了！第1名財運飆漲 事業遇貴人 15:172023/09/30 運勢 月薪10萬的代價！朋友烤肉「他在加班」2派網友吵翻 12:032023/09/30 生活 全台最狂烤肉趴！台中民眾烤180公分長「鱷魚」 11:222023/09/30 生活 NINE to SIX登台高喊「中秋節快樂」 鐘亨為中獎狂蒐集發票 19:302023/09/30 娛樂 高雄老司機最愛「人體榨汁機」本尊曝光 女友系長髮小隻馬栽了 09:282023/09/29 社會 離奇大阪團 中秋節班機 起飛前「28人沒一個出現」 11:062023/10/01 生活 中秋節團圓日 許淑華曝「鐵人行程」 15:002023/09/29 政治 中秋連假第2天國道大致順暢 上午留意7路段 09:522023/09/30 生活 中秋節陳其邁訪百歲人瑞 贈1萬元重陽禮金祝安康 14:482023/09/29 寶島 重訓族注意！還沒練成大肌肌 小心雙手先GG 09:472023/10/01 健康 空軍士兵載男大生「高雄式左轉」 轎車撞上噴飛1人命危 09:292023/09/30 社會 林志玲中秋曬絕世美照 凍齡美貌曝光甜喊「會越來越好」 08:292023/09/30 娛樂 中秋好市多牛肉「發霉臭氣沖天」 高市衛生局出手了 10:172023/09/30 生活 萌翻天！ 壽山動物園迎中秋 動物大啖嫦娥、吳剛造型柚 12:112023/09/29 生活 里民中秋摸彩全家槓龜 他見暗黑真相傻眼：長大才知 11:592023/10/01 生活 中秋節別穿1色衣物 命理師曝8大禁忌 做錯招衰運 08:342023/09/29 運勢 烤肉最雷食材是啥？網點名2物：整爐直接毀掉 07:532023/09/30 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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