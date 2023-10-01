秋冬是呼吸道疾病高峰期，其中流感疫情狂燒，許多大人、小孩感染，但流感跟一般感冒要如何分辨？小兒科醫師巫漢盟指出，流感跟感冒兩大差別在流感來得又急又快，以及流感症狀是全身性，會發燒、肌肉痠痛，感冒以呼吸道症狀為主不一定發燒。

巫漢盟在臉書提到感冒和流感差在哪，首先，一般感冒與流行性感冒最大的差異在於「感冒的症狀通常不會來得急又快，而流感會」。他表示，尤其流感的症狀以全身性為主，包括發燒、肌肉痠痛、倦怠、以及呼吸道症狀咳嗽、流鼻水等；感冒則是呼吸道症狀鼻塞、流鼻水為主，較少出現肌肉痠痛，且不一定會發燒。

巫漢盟說，一般感冒與流感除了發病速度、症狀兩大差異外，還可以從致病原、病程、傳染力等來分辨。致病原方面，感冒有200多種病毒，如鼻病毒、腺病毒，流感致病原是流感病毒；感冒病程2到5天，流感病程較長要1到2周。

巫漢盟說，流感的傳染力高，感冒則不一定，兩者的預防方法都是保持清潔，其中流感可接種疫苗預防。10月2日流感疫苗開打，他提醒接種流感疫苗僅能降低症狀，無法完全避免，因此平時需保持環境空氣流通與衛生，尤其秋冬氣溫逐漸降低，家家戶戶常門窗緊閉，容易引起呼吸道症狀，保持暢通才能降低感染機率。另外，當家人感染流感或一般感冒時，家中可能已有病毒存在，記得要用70％酒精等物品消毒，降低病毒傳播機率。