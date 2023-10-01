美國國會今天批准一項為期45天的臨時撥款法案，避免政府陷入斷炊窘境。美國總統拜登對此表示樂見，但也呼籲國會迅速批准對烏克蘭的援助。

拜登在聲明中表示：「在任何情況下，我們都不能允許美國中斷對烏克蘭的支持。」

他還說：「我非常希望（聯邦眾議院）議長能夠信守對烏克蘭人民的承諾，並確保在這個關鍵時刻獲得幫助烏克蘭所需的支持。」

美國國會今晚通過的臨時撥款法案不包括對烏克蘭的援助。美國媒體報導，拜登原本希望在預算中納入向烏克蘭提供240億美元軍事援助。

儘管獲得眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）等溫和派共和黨人支持，但極右翼共和黨人強烈反對將這筆援助納入撥款法案。

國會議員如今必須就另一項關於對烏援助的法案展開爭論，並可能在下週初進行表決。

拜登表示，通過臨時撥款法案避免聯邦機構關閉「對美國人民來說是好消息」，但他也說，「我們一開始就不應該落入這種境地」。

共和黨控制的眾議院以335票對91票通過臨時撥款法案，隨後民主黨占多數的參院以88票比9票批准，以避免聯邦政府10年來第4度局部停擺，並趕在美東時間10月1日0時1分（台灣時間中午12時1分）大限前送交拜登簽署成為法律。

聯邦機構關門意味400萬名政府雇員中有多數人將無法拿到工資，除此之外，從國家公園到金融監管機構等一系列聯邦服務都將暫時停擺。

美國各聯邦機關早已制定詳細計畫，列出哪些服務必須繼續，例如機場安檢和邊境巡邏，以及哪些服務必須暫停，例如科學研究和提供700萬貧困母親的營養援助。

參議院多數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在表決後說：「美國人民可以鬆一口氣：今晚政府不會關門。民主黨人從一開始就表示，避免政府關門的唯一解決辦法是兩黨合作，我們很高興眾院議長麥卡錫終於聽見我們的心聲。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1121001