民進黨總統參選人賴清德日前拋出護理師加薪議題，行政院隨即宣布額外補貼護理人員夜班津貼，引發關注。對此，臉書粉專「工程師看政治2」（下簡稱工程師）提到，防疫津貼至今還在跳票狀態，直言政府過去擺爛7年，選前大撒幣及政策買票，「這種政商集團，你還相信嗎？」

行政院會上月28日通過衛福部「台灣護理人力供需分析與政策整備」方案，7年期計畫中共有12項策略整體計畫預估經費為每年180億，其中全日護病比將改為三班護病比，目標年底訂出確切標準，同時增加護理師夜班獎勵，每月薪水最高增加2萬元左右，粗估經費每年約43億。

對此，工程師昨在臉書提到，護理師面臨的處境包括薪水太低、長期超時工作、工作負擔太高、環境不友善與壓力太大。工程師強調，若從現在的物價與房價來看，護理算是不折不扣的血汗工業，不可能要別人以「作功德」的心態長期做下去，人在選舉時會因抗中保台亂投票，但找工作卻會很現實，哪裡錢多環境好，就往哪裡去，因此台灣護理平均從業時間不到7年，且護理系招生不足，近10年減少1400人。

工程師諷刺表示，蔡政府在今年9月以前能想到的方法只有「增辦護理師考試＋減少試題數量」，而賴清德拋出加薪、擴大護理系所名額、三班護病比，預估2024年至2030年，經費約需每年180億，7年合計1260億元，表面上看起來很美好，但工程師提到，到今年5月為止，防疫津貼還在跳票狀態，「倒是唐鳳200億的數位麵線、民主網路、多元宇宙，撥款毫不手軟」。

工程師質疑，過去擺爛7年，到選舉前才良心發現，開始大撒幣加上政策買票，大家還相信這種政商集團嗎？工程師直言，若連這樣也信，只能說人太好騙，當政客也太爽、太簡單，只要不停往後開支票，叫民眾等個幾年，遇到選舉就給蠅頭小利、摸摸頭，就可以繼續過太平日子。