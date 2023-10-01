台中市和平區1日凌晨傳出轎車自撞護欄事故，29歲邱姓男駕駛一度受困車內，經警消到場協助脫困送醫。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市和平區1日凌晨傳出轎車自撞護欄事故，車體左側嚴重毀損，撞擊力道恐不小。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

中秋節連假收假！台中市和平區1日凌晨傳出轎車自撞事故，3名20多歲男子一同開車出遊，行經台8線31K處，因不明原因自撞護欄釀3傷，駕駛一度受困車內，經警消到場救援，將3人送醫治療，駕駛仍在手術治療中，肇事原因尚待進一步調查。

中秋節連假進入最後1天，民眾收假返家。29歲邱姓男子駕駛黑色轎車，副座及後座分別載有26歲游姓男子、24歲陳姓男子，3人日前一同出遊，1日返程時，於清晨4點5分行經台8線約31K處撞上護欄，車體左側板金全凹陷，導致3人受傷。事發後，游男和陳男先自行脫困，邱男則受困車內，經由警消到場協助脫困。

台中市消防局表示，今日凌晨4點5分獲報，和平區台8線約31K處有小客車翻覆，人員受困，立即派遣谷關及和平分隊消防車2輛、救護車2輛，共4車8人，由谷關分隊長張凱閔帶隊前往救援。

消防人員到場時，2名乘客已自行脫困，尚有1名駕駛受困車內，經消防人員進行車體破壞後，於4點43分將駕駛救出；3名傷者全身肢體多處擦傷，但都意識清楚，均送往東勢農民醫院後轉送中國附醫治療。

台中市警察局和平警分局表示，初步了解，3人乘車夜遊，今日凌晨從八仙山森林遊樂區下山途中發生車禍，員警到現場並未聞到酒味。由於駕駛尚在醫院開刀中，將請醫院抽血檢驗，詳細肇事原因則尚待進一步調查釐清。