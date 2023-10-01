路邊的洋酒不要撿！ 男貪念一起帶走卻忘了一旁全都錄

北市松山機場捷運站一名女性旅客，今年7月在悠遊卡加值機前儲值，離去時忘記腳邊剛買的洋酒，經過6分鐘後，另一名余姓旅客也是從大陸返國，加值時見紙袋內裝有一瓶價值3000多元的「大摩」威士忌，躡手躡腳用行李箱當住他人視線，直接將紙袋拎走，整個過程都被監視器拍下，警方9月底通知余男說明，他坦承犯罪並願意賠償失主損失，警訊後依侵占遺失物移送法辦。

捷運警察隊表示，疫情解封後捷運旅運量逐日攀升，隨著人潮而來的除了站務、捷警人員的忙碌之外，也增加大量旅客因忙亂趕車或轉乘而遺失在各站體、月台、廁所、車廂座位等處的物品，近日捷運警察隊就受理旅客自大陸返國，在松山機場站，將洋酒遺留在悠遊卡加值機前，遭人取走的案件，被害人向捷警隊協助追查。

捷警隊分析歷年來受理刑事案件數，侵占遺失物案件排名居首，究其原因多是民眾因一時貪念而將他人遺失之錢財物品順手牽羊，只顧念不勞而獲，卻忘了遺失者的焦急與懊惱，警方提醒民眾，侵占他人遺失物可能遭判處1萬5000元罰金並留下刑事紀錄。

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