當男人對妳感到膩了，他也許不會明說，但言行中會顯露跡象。《搜狐網》盤點分析十二星座男性性格，一旦射手不愛了，他們就會變成省話哥；巨蟹直接忽略對方的感受，這些表現都透露出強烈訊息，他準備從愛情中撤退了，所有女生一定要看清楚！

▌表現一：不再主動找妳

☆代表星座：雙子座、獅子座、天秤座

愛人是需要花時間投入的。他若把妳看得很重要，就一定會主動找妳，而當他開始嫌妳煩，妳找他次數頻繁一點，就開始大談「個人空間」。他口中最常聴的字就是「忙」，這是他感情變淡時找的藉口！

▌表現二：不願為你花錢

☆代表星座：金牛座、摩羯座、水瓶座

想要證明真感情，拿物質來衡量最簡單粗暴。男人給妳花錢不能代表他多愛，但對妳一毛不拔絕對是不愛。如果對方告訴妳，沒買禮物是因為沒錢，沒陪吃飯逛街也是因為沒錢……，那得想清楚了，他是真拮据還是不願意為妳花錢？

▌表現3：對你失去耐心

☆代表星座：射手座、雙魚座、牡羊座

兩人相愛時，對方一定最懂妳的心。但當他不愛了，最明顯的就是話少了。你不開心時找他，他嫌你整日抱怨；你開心時找他，這有什麼值得說的。曾經溫柔的眼神和暖心的舉動消失不見了，凡事都會挑剔妳，不再有半點耐心。

▌表現四：忽略妳的感受

☆代表星座：處女座、巨蟹座、天蠍座

真愛就會在意妳的感受，但他若是不愛了，就不在妳身上花心思。肆無忌憚地說出傷人的話，哪怕妳難過了也無動於衷。當妳心情不好時想傾訴，他還覺得妳矯情。當他開始變得冷漠陌生，其實不是他忽然不解風情，而是他不再在意妳了！