杭州亞運滑輪溜冰賽場在女子1000公尺爭先賽先傳來「金包銀」好消息，男子項目接續登場，原本趙組政、黃玉霖在決賽分列3、4名，但最後黃玉霖被裁判認定有犯規動作，被判失格，教練吳炯助賽後向裁判長申訴，但最後仍維持原判，黃玉霖淚灑混合採訪區，對比賽結果也感到很不甘心。

趙組政以1分29秒527奪銅，前2名則由韓國選手包辦，原本黃玉霖的成績可以排在第4，但最後被取消。脫下溜冰鞋後走過混採區時，黃玉霖的淚水已經忍不住流下來。

對於這次比賽，黃玉霖自評是有機會衝擊獎牌，但比賽過程中突發狀況太多，讓他生涯首次遇到被判失格的情況，「比賽就是這樣永遠不知道比賽到後面決勝點是怎麼樣。」

黃玉霖解釋發生碰撞的當下原因，「剛好後面速度上來，撞到我，我去touch到中國隊的，導致我被判掉，我覺得滿冤枉的，因為我...我沒有想要去做犯規的動作，可是速度上來後面推起來，沒辦法控制...蠻不甘心的。」

亞運因疫情延後一年，讓原本已經調整好狀態的黃玉霖必須要再重新調整，今年年初還摔到腳踝，出發杭州前1週還曾跌倒，傷口也才剛復原，踏上場地後他認為自己的狀態是有機會奪牌，「但比賽就是很現實，也要接受，但不能接受被判罰這件事。」

吳炯助也幫黃玉霖喊冤，「比賽場上難免會（發生碰撞），相信他們都不是惡意的，選手從10幾歲努力到現在，可能都是最後一屆，心裡一定會難過。剛剛裁判長也有給我看影片，但選手是失去平衡手才會去碰到中國（選手）的身體。」最後仍依大會最終判決而定，黃玉霖成績遭取消。