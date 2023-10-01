大陸服務業供需擴張速度明顯放緩，今日公布的9月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為50.2，較前月下降1.6個百分點，已經連續九個月位於擴張區間，不過連續兩個月刷新年內新低。服務業界的信心度也降至2022年12月以來新低。

從分項數據看，服務業供需擴張速度明顯放緩。9月服務業經營活動指數和新訂單指數連續九個月高於榮枯線，但均為近九個月新低。海外遊客數量增多，海外訂單微增，新出口訂單指數經歷8月的微降後，9月出現回升。部分企業反映，整體需求比預期疲弱。

與市場供需的緩慢擴張保持一致，企業也放緩了用工擴張的步伐。服務業就業指數連續八個月高於榮枯線，但為2月以來新低。9月產能仍在擴張中，積壓工作量繼續上升但增速並不顯著。

價格方面，9月服務業經營成本小幅上漲，企業普遍表示與用工和燃料成本上漲有關。為應對經營成本上升，企業上調銷售價格，把部分增加的成本傳導至客戶，收費價格指數略高於榮枯線。

9月服務業界的信心度進一步減弱，服務業經營預期指數為2022年12月以來新低，連續三個月微降。部分企業擔心市況轉弱，影響銷售。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，過去幾月間，大陸中央政府各項旨在促消費、擴投資、穩預期的政策密集推出，各項重要經濟指標出現邊際改善，宏觀經濟呈現站穩跡象，不過經濟恢復基礎仍不穩固，國內需求依然不足，外部不確定因素依然較多，就業市場壓力仍然偏大。

王喆指出，下一階段，前期各項穩經濟政策落地見效情況應是關注重點，穩就業、增收入等關鍵環節或需進一步加力。此外，房地產市場供需關係已發生重大變化，相關調控措施的放鬆對市場促進效果已較為有限，對居民可支配收入的擠壓以及相關風險更值得關注。