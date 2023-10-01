黃辰邑外型陽光帥氣。（我是凱文工作室提供）

黃辰邑外型陽光帥氣。（我是凱文工作室提供）

黃辰邑外型陽光帥氣。（我是凱文工作室提供）

「金鐘視后」六月（蔡君茹）在影集《親愛壞蛋》中，將跋扈的上流貴婦詮釋得出神入化，戲外已有兩個孩子的她，保養得宜看不出實際年齡。與李易結婚12年的她，近來竟爆出身邊出現一位外型陽光的「鮮肉男孩」，兩人互動還很熱絡！

原來是一段六月打羽球的影片流出，只見敵方進攻猛烈，同隊的男孩當起護花使者不斷神救援，讓她只要美美的站一旁就好，影片曝光後引發熱議，短時間更創下217萬以上觀看數，許多網友好奇男方和六月的關係，如今真實身分曝光，是她的24歲羽球教練黃辰邑。

六月熱愛打羽球，日前她與超過10年經驗的專業羽球教練黃辰邑組隊，進行一場緊張刺激的雙人對打，過程中面對敵方猛烈進攻，黃辰邑都可以輕鬆接招，尤其好幾次羽球快落地了，他也能夠救援成功，高超的球技令人看得嘖嘖稱奇。黃辰邑將側拍影片放到自己的IG分享，意外引起熱烈討論，截至目前已有超過217萬觀看數，對此，他笑說：「關於影片當下只覺得連救了好幾顆球，剛好有被拍到影片，可以發在社群媒體上紀錄一下，沒過幾天發現怎麼IG追蹤人數暴漲，才發現原來是影片的流量好高。」也因為這支影片，黃辰邑收到很多想跟他學打羽球的私訊。

羽球打得不錯的六月，當天無法發揮實力，還被不少網友吐槽：「月姐在打躲避球是也的確打得好（威～不是啦）」、「為什麼觀眾可以站場上」，黃辰邑也為她平反：「以一位藝人來說月姐打得真的很好了！也要謝謝姐的躲避球才能成就這個影片。」六月則完全不以為意，直呼：「雖然大家都說我把羽球打成躲避球，但，這也是需要默契的喔！哈哈哈！真的是沒想到那麼多人看這影片。」

六月平常所組的羽球隊，除了老公李易、黃辰邑，還有東京奧運一戰成名的羽球國手王齊麟，以及廖允杰、房思瑜、蔡昌憲等球友，她透露就是在羽球場上認識黃辰邑，也因為他陽光又帥氣的外型，十分看好他進演藝圈，「我們羽球隊大家感情都很好，私下也常聚會，而且覺得他有潛力，希望之後可以多多往幕前發展，他真的是數一數二天菜羽球教練欸！也是真的很會打！」

至於老公李易會不會吃醋？六月大笑回：「李先生完全不擔心，因為李先生就是他的學生，家裡兩隻小孩也很喜歡這個大哥哥。」

今年24歲的黃辰邑，指導的藝人學生包括六月、謝承均、洪百榕、宋達民及林俊逸，之前還擔任《全明星運動會》第四季藍隊的羽球教練。提到對六月的第一印象，「剛見到當下我不太敢跟姐講話，感覺不太真實，因為都是在電視或電影裡看到的明星，但姐根本超親切還主動跟我搭話，說要跟我搭一組打球。之後因為練球關係，球隊們會一起出門吃飯，就越來越熟，熟悉後會覺得姐很照顧身邊的人，常常給我一些建議和實際的幫助。」他再補充，跟六月的關係，像是亦師亦友的狀態，除了私下聊天以外，工作上六月也常常分享自身經驗，讓他收穫良多。