資深男星王道早期朝動作片小生之路邁進，後來因腳筋受傷轉換戲路，轉戰小螢幕，從打仔搖身變老爸，是觀眾眼中的熟面孔，同時，他也是愛家愛妻的好男人代表，不過王道曾在節目中驚吐「演藝人員不適合結婚」、「能不結婚就不結婚」，他也揭曉主因：「演員早上哭、中午笑、三更半夜還在那邊吶喊」。

演技精湛的王道家庭生活美滿，和妻子結婚45年、育有4個女兒，是幸福爸爸代表，而他曾在節目《單身行不行》分享，如果還沒準備好，「能不結婚就不要結婚」，此話一出驚呆全場，王道進一步說，演藝人員不太適合結婚，「演員早上哭、中午笑、三更半夜還在那邊吶喊，你說你是一個情緒穩定的人，基本上很難」。

王道表示，自己從年輕時就想結婚，也直呼幸運：「太太21歲就嫁給我」，王道步入婚姻後就是緋聞絕緣體，強調自己是「以家庭、妻女為重的人」，回顧自己的演員路，王道也低調曬恩愛：「其實我太太對我蠻忍耐的」，讚妻很會理財、照顧孩子，直呼自己是運氣好。