斯洛伐克今天大選98%計票結果顯示，選前矢言停止援助烏克蘭的民粹政黨「方向黨」獲勝，打敗一度在出口民調領先的中間派政黨「進步斯洛伐克」。

路透社報導，在開出98%選票後，親俄前總理費科（Robert Fico）所屬的方向黨（Smer-SD）得票率 23.37%；歐洲議會（European Parliament）副議長西梅茨卡（Michal Simecka）帶領的進步斯洛伐克黨（Progressive Slovakia）得票率僅16.86%。

聲量黨（HLAS）得票率15.03%，排名第3，有可能在籌組下屆政府中扮演「造王者」。

然而稍早兩項出口民調均顯示，進步斯洛伐克黨將勝出，可見選情激烈程度。

法新社稍早報導，無論哪一黨勝選，都需要較小政黨的協助才能在150席次的國會組成多數聯盟。

斯洛伐克人口約540萬人，為歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）會員國。這場選舉被視為斯國是否繼續走親西方路線還是轉向親俄羅斯的關鍵。

新政府將取代自2020年以來執政的中間偏右聯盟。這個聯盟在過去這段期間組建過3個內閣，並向飽受戰爭之苦的烏克蘭提供大量軍事和人道主義援助。

在今年選情緊繃的選戰中，費科將矛頭指向歐盟、北約和LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）群體，並拒絕進一步向烏克蘭提供任何軍事援助。

西梅茨卡則呼籲斯洛伐克民眾「決定未來」，並矢言要讓斯洛伐克擺脫「過去」，言下之意便是要民眾擺脫當過3任總理的費科。

西梅茨卡選前承諾若勝選將繼續援助烏克蘭。他在首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）投票時表示，他會「接受選舉結果」，並說「斯洛伐克有很多人期盼國家和家人能擁有一個有尊嚴的歐洲未來，這是好事」。

方向黨候選人、現任國會副議長布拉納爾（Juraj Blanar）則說：「人民信任我們，我堅信我們會贏。」（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1121001