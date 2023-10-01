苗栗縣76歲黃姓老婦人昨天晚上6點多，走在通霄鎮梅南里南和路上，當她正橫跨道路時，遭34歲胡姓男子開車撞擊，黃婦當場失去生命跡象，經搶救後仍宣告不治。
根據了解，黃姓老婦人當時徒步橫越通霄鎮梅南里南和路2段，遭駕駛廂型車沿南和路2段，由西往東方向行駛的胡男擦撞。
事發地點僅離黃婦住家不到100公尺，黃婦當時遭撞倒地，當場沒有呼吸心跳，警消人員到場救援，協助黃婦送醫，但她仍回天乏術。
胡姓男子酒測值零，昨天他是開車返回老家，疑似未注意車前狀況，才會撞上黃婦，詳細肇事原因有待警方釐清。
苗栗縣76歲黃姓老婦人昨天晚上6點多，走在通霄鎮梅南里南和路上，當她正橫跨道路時，遭34歲胡姓男子開車撞擊，黃婦當場失去生命跡象，經搶救後仍宣告不治。
根據了解，黃姓老婦人當時徒步橫越通霄鎮梅南里南和路2段，遭駕駛廂型車沿南和路2段，由西往東方向行駛的胡男擦撞。
事發地點僅離黃婦住家不到100公尺，黃婦當時遭撞倒地，當場沒有呼吸心跳，警消人員到場救援，協助黃婦送醫，但她仍回天乏術。
胡姓男子酒測值零，昨天他是開車返回老家，疑似未注意車前狀況，才會撞上黃婦，詳細肇事原因有待警方釐清。
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