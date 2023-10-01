温昇豪飾演霸氣總裁。（中視提供）

蔡淑臻劇中是温昇豪重要左右手。（中視提供）

安心亞劇中氣質高雅。（中視提供）

李國毅劇中精明幹練。（中視提供）

中視全新自製重頭戲《開創者》將於10月24日上檔，日前公布主視覺，照片中温昇豪總裁霸氣十足、蔡淑臻幹練堅毅、李國毅認真拼鬥、安心亞溫良賢淑，4位主角將劇中想呈現的正能量職場奮鬥意念詮釋的十分到位，特別進劇組為4人拍照的攝影師表示，由於4個人都還沉浸在角色中，拍起來格外順利，每個人平均花不到10分鐘就完成，讓攝影師大讚真的很專業！

中視《開創者》一前正在如火如荼趕拍中，由於4位主角温昇豪、蔡淑臻、李國毅及安心亞行程滿檔、戲份也滿滿，為了拍攝4人主視覺照片，劇組特別安排資深時尚專題攝影師，進到劇組搭建小型攝影棚進行拍攝，服裝、造型也早早準備到位，就等4人下戲後，一一輪流上陣換裝改造型後拍攝。也因為主角們都還在拍攝中，不用刻意調整表情跟肢體動作，每人兩套服裝，竟然花不到10分鐘就拍攝完成，讓攝影師大讚這就是專業。

有趣的是，由於攝影師曾經跟温昇豪、蔡淑臻及安心亞合作過，尤其是跟温昇豪最熟，兩人曾經合作多達4、5次，所以當温昇豪看到攝影師後，表情立刻從劇中要求嚴格的總裁瞬間變回暖心爸爸，當場關心起攝影師兩個女兒的近況，等要拍攝時又立刻變身回霸氣總裁，表情、肢體完全到位，拍攝也很快就完成，讓攝影師笑說：「真的很專業！」

由於温昇豪飾演的總裁角色，是從80年代開始一路創業打拼過來，80年代的西裝剪裁相當寬鬆，為了讓演員上鏡頭好看，劇組特地將西裝修改得較為合身。一說到西裝，温昇豪表示由於高中制服就是西裝，他還跟同學相約一起到西門町挑選訂做，當時那套的西裝剪裁比較合身，因為是訂製，在同學間更顯帥氣，也讓他從那時候起就開始愛上穿西裝。現在的温昇豪，由於拍戲穿西裝的機會更多，穿上西裝讓他不只覺得舒服，而且更顯霸氣，不過是演員也是老闆的他，笑說因為拍戲的時候穿多了，戲外辦公時反而比較愛運動休閒的穿著。

蔡淑臻在劇中角色認真幹練，是温昇豪手下第一大將，為了符合角色設定，劇中的她不只髮型是80年代的中長黑髮，大都長褲套裝鮮少裙裝，她笑說連妝容都是最基本的「低彩度」，完全融入角色中，所以拍主視覺照片時，已經進入角色的她加上遇到熟悉的攝影師，也是快速拍攝完成。

而飾演温昇豪賢內助的安心亞一席長洋裝，高雅又氣質滿分，獲得現場一陣好評，不過拍照時她倒是有點小緊張，頻頻追問等等要怎麼拍，不過一開拍後也是一秒進入角色，順利拍好。李國毅在劇中則是拚勁十足的業務，拍戲前就有運動習慣的他，為了上戲好看，拍戲空檔還抽空積極健身，讓他笑說西裝有越穿越緊的感覺，所以後來有打戲，他都避免穿西裝上陣，就怕動作太大西裝會破損，他表示在拍攝主視覺照片時，還好動作不大，不然很怕西裝會裂開。

《開創者》故事背景為台灣經濟起飛之時，留學日本的創業家江永信（温昇豪飾），草創無人了解的保全業，與另一半莊蕙蘭 （安心亞飾）一同經歷艱辛的推廣，面臨創業不被看好、客戶失竊引發公司危機、惡性競爭等起落浮沉，所幸有得力助手吳明麗（蔡淑臻飾）、員工張碩（李國毅飾）齊心胼手打拼，靠著深耕共好、求新求變理念，締造科技保全龍頭地位。