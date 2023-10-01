杭州亞運男子桌球雙打，中華隊莊智淵、林昀儒在8強扳倒地主強敵林高遠、梁靖崑。其實大陸桌球團的爆冷是「連環爆」，男雙之外，女雙的孫穎莎、王曼昱敗給日本隊張本美和、木原美悠，另一組女雙陳夢、王藝迪甚至敗給印度組合，3組雙打全都止步8強，「桌球帝國」大失顏面。

林高遠、梁靖崑都是獲得重點培養的好手，儘管林昀儒是天才球員，莊智淵更是身經百戰，但是輸給莊智淵、林昀儒的組合還是令大陸媒體無法接受，怒批是「國乓的恥辱」。

女子雙打也同樣吃癟，大陸女團在金牌戰痛宰日本，達成亞運女團5連霸，但那只是單打很強而已。張本美和在單打被王曼昱打得很慘，雙打卻是倒過來，日本隊張本美和、木原美悠3比1獲勝。印度組合是名不見經傳的選手，居然可以打敗陳夢這種世界級女將（王藝迪是2019年世大運4金得主）。還有人歸咎於現場觀眾太吵這種可笑的理由，球評指出最明顯的原因就是缺乏默契，教練團在選手搭配和情報工作都有不足。

同時有大陸網友看得比較開，運動競技臨場變數多，沒有什麼人是穩贏的，再說他們已經拿了114面金牌（截至10月1日）比第2至第10名的國家合起來還多了。