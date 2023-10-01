美國天后小甜甜布蘭妮(Britney Spears)上周與第二任丈夫與小13歲的老公山姆阿斯加利（Sam Asghari）離婚，恢復單身的她心情似乎不受影響，照常在社群平台上曬出大尺度照，不過最近小甜甜布蘭妮在IG上傳一段熱舞影片，兩手揮舞著菜刀，把網友們嚇壞了趕緊報警。

小甜甜布蘭妮經常透過社群分享影片，過去更曾因近乎全裸的大尺度爆出爭議，不過她依舊不改豪放作風，照常曬照展現身材，豈料她近日突曬一段穿著白色短版上衣、桃紅色丁字褲的火辣影片，只見她隨著音樂陶醉熱舞，不過手上卻拿著兩把菜刀，讓不少網友粉絲嚇壞了，懷疑她精神又出狀況，甚至讓警方登門關切。

事後，小甜甜布蘭妮發文解釋，知道影片嚇壞不少人，但她澄清手上的刀子是團隊從洛杉磯租來的假刀，「這些不是真正的刀，不需要擔心或報警」，透露這段舞蹈其實是在試圖模仿自己最喜歡的表演者之一「夏奇拉」。

小甜甜布蘭妮前陣子疑似被老公抓包出軌，且被爆出多次向男方拳腳相向，種種原因導致兩人貌合神離，結束1年多婚姻。對此，山姆近日也在社群平台證實相關離婚並吐露心聲，表示：「我和妻子決定結束屬於我們的旅程，未來依舊保有對彼此的愛和尊重，並祝福她一切順利。」

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