中秋節連續假期第2天，國道三號傍晚時刻北上龍潭至大溪路段車潮湧現，時速在20-40間，與南下車流強烈對比。（陳怡誠攝）

今（1）日是中秋連假收假日，根據高公局統計，昨日全日交通量105.5百萬車公里，是年平均平日90百萬車公里的1.2倍；值得注意的是昨日國5交通量2.9百萬車公里，僅年平均平日2.6百萬車公里的1.1倍，且昨日國5北向宜蘭至坪林路段到中午12點後就逐漸紓解。

至於今日凌晨0到5點平均交通量6.8百萬車公里，是年平均平日3.7百萬車公里的1.8倍；預估今日交通量為116百萬車公里。

高公局表示，昨日除了國5之外，其餘路段於晚間7點後大致正常。今日凌晨0到5點平均交通量6.8百萬車公里，截止上午7點交通量是10.1百萬車公里。

今日相關疏導措施包括：12點到21點封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道；13到18點國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制、單一費率、0到5點時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

省道部分，公路局預估今日會陸續湧現車潮，包含北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙、台61線鳳鼻至香山等路段，中部台61線竹南路段、中彰大橋、台74線台中環線接國3，以及南部台86線仁德系統、歸仁交流道、台18線國3中埔交流道、台9線南迴公路、台1線水底寮至楓港，東部台9線蘇花路廊等12路段。

國道客運部分，昨日西部國道客運共行駛 5729班次，疏運10萬7243人，疏運人數較去年同期增加47.0％；東部國道客運路線共行駛1398班次，疏運2萬8265人，比去年同期增加21.9％。