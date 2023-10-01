中油宣布明（2）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.3元及0.2元，調降後，92無鉛汽油每公升30.8元、95無鉛32.3元、98無鉛34.3元、超級柴油28.4元。這也是9月18日以來第三度降價，累計降幅0.8元。開車族加滿油箱可省40元左右。

受俄羅斯擬無限期禁止汽柴油出口及沙烏地阿拉伯與俄羅斯兩國延長額外減產措施至今年底等因素影響，導致國際油價上漲。國內油價依公式計算漲幅為0.94％。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲3.3元及4.9元。

中油表示，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收2.8元及4.3元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.8元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.6元及5.1元，國內汽、柴油實際每公升各調降0.3元及0.2元。累計112年至8月底止，台灣中油共吸收約63.92億元。