7月分曾姓男子跟團到鹿林山健行卻失聯數日，嘉義縣消防局會同多個單位前往搜救，最後靠空拍機找到卡在陡峭山崖中的曾男，並以繩索等方式將曾男遺體吊出，今曾男家屬為感謝救援人員讓曾男順利回家，曾母以兒子名義，捐贈山域搜救用器材一批及無人機一架給嘉縣消防局，為未來的救援任務奉獻心力。
曾男一家今從彰化來到嘉義，母親曾黃月桂今以過世兒子曾建文名義，捐贈消防局三和、梅山、祥和消防分隊山域搜救用器材一批及無人機一架，價值30萬元，由消防局長蔡建安代表接受，曾母以受難家屬身分，感謝搜救人不顧天候不佳、地形險峻，毫不猶豫冒險前行救人，把握黃金時機想拯救他們的家人的這分心，讓他們十分感動又感激。
基於這分感恩之情，曾家親屬以行動展現愛屋及烏精神，經了解消防人員的需求後，捐贈山域搜救用器材、繩索一批和無人機一架，要供消防人員在山難搶救時使用，以挽救更多人的生命。
蔡建安說，當時要出發執行救援任務時，一群由嘉義市義勇特搜隊成員與嘉義縣、市消防員成的諸羅繩隊正在自我訓練，馬上請他們協同參與救援，並在諸羅繩隊的協助下，從百米高峭壁將曾男遺體吊掛出來，加上當天起大濃霧，1架空拍機撞壞無法修理，這次曾家親屬捐贈的器材正好補上，讓山域救援設備再強化。
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