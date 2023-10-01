來自彰化的曾姓男子7月山難死亡，由嘉縣消防人員找到遺體，今曾母與家人特別捐山域搜救用器材一批及無人機一架給嘉縣消防局。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

曾男家屬今特別帶著感謝出席捐贈儀式。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

消防局人員為曾男親屬講解設備器材的用途和使用方式。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣消防局長蔡建安感謝曾家人的捐贈，讓山域救援設備再強化。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

7月分曾姓男子跟團到鹿林山健行卻失聯數日，嘉義縣消防局會同多個單位前往搜救，最後靠空拍機找到卡在陡峭山崖中的曾男，並以繩索等方式將曾男遺體吊出，今曾男家屬為感謝救援人員讓曾男順利回家，曾母以兒子名義，捐贈山域搜救用器材一批及無人機一架給嘉縣消防局，為未來的救援任務奉獻心力。

曾男一家今從彰化來到嘉義，母親曾黃月桂今以過世兒子曾建文名義，捐贈消防局三和、梅山、祥和消防分隊山域搜救用器材一批及無人機一架，價值30萬元，由消防局長蔡建安代表接受，曾母以受難家屬身分，感謝搜救人不顧天候不佳、地形險峻，毫不猶豫冒險前行救人，把握黃金時機想拯救他們的家人的這分心，讓他們十分感動又感激。

基於這分感恩之情，曾家親屬以行動展現愛屋及烏精神，經了解消防人員的需求後，捐贈山域搜救用器材、繩索一批和無人機一架，要供消防人員在山難搶救時使用，以挽救更多人的生命。

蔡建安說，當時要出發執行救援任務時，一群由嘉義市義勇特搜隊成員與嘉義縣、市消防員成的諸羅繩隊正在自我訓練，馬上請他們協同參與救援，並在諸羅繩隊的協助下，從百米高峭壁將曾男遺體吊掛出來，加上當天起大濃霧，1架空拍機撞壞無法修理，這次曾家親屬捐贈的器材正好補上，讓山域救援設備再強化。