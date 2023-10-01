告五人相約2萬歌迷共賞「超級月亮」過中秋。（相信音樂提供）

告五人搭著「告五出豬車」緩緩登場演唱〈溫蒂公主的侍衛〉。（相信音樂提供）

犬青仙氣逼人。（相信音樂提供）

哲謙哽咽謝粉絲共創美好夜生活。（相信音樂提供）

雲安自彈自唱。（相信音樂提供）

告五人9月29、30日中秋連假一連兩天登上北京凱迪拉克中心，舉辦《第一次新世界巡迴演唱會【宇宙的有趣】》，伴著2萬歌迷一同歡聚團圓。演唱會上更打造「超級月亮」，和上萬歌迷一同「賞月」，告五人說：「第一次在演唱會上過中秋節，能夠跟大家一同賞月是告五人的榮幸，一起唱歌的感覺真的很幸福！」還有眼尖粉絲發現《琅琊榜》一線小生吳磊、《少年的你》周也現身北京演唱會，一睹告五人風采。

告五人將「宇宙九大行星」變成奇幻澄澈的滿月，讓整個場館籠罩在月光下，團員搭著「告五出豬車」緩緩登場，手中拿著逗趣的「伍仁月餅」抱枕，諧音哏讓觀眾會心一笑，雲安、犬青、哲謙也戴著可愛的玉兔手環演唱〈溫蒂公主的侍衛〉，並特別準備「中秋歌單」，在〈夜裡無星〉、〈與海無關〉的歌聲中，和上萬觀眾一起觀星看海。

在安可環節，告五人感性謝謝哈瓜們的陪伴，哲謙更哽咽表示：「真的很開心可以跟大家一起過中秋，在台上可以忘掉所有煩惱，謝謝大家一起創造美好的夜生活，有你們真好。」雲安則說：「我們的歌曲被大家哼著、唱著，就是最大的鼓勵，是我們的幸福來源。」更與歌迷打勾勾，約定下次再見，全場在大聲合唱〈披星戴月的想你〉下，演唱會完美落幕。

告五人從台北、高雄到北京開唱至今20場演出，每場演唱會都會特別安排與全場哈瓜從左、中、右三個方位合影，並上傳照片讓歌迷留念，而每抵達一個城市也都會拍攝vlog，記錄告五人到街道漫步、或是享用美食的私下鬥嘴模樣，告五人北京行也趁巡演期間的空檔偷閒，穿梭耐人尋味的南鑼鼓巷，感受老北京胡同的風華，也品嚐滋潤香醇的傳統茶湯。

北京巡演結束後，告五人將於10月4日、5日到蘇州奧林匹克體育中心體育館開唱，接下來將前進美國紐約表演聖殿林肯中心，以及聖荷西、拉斯維加斯等地演出。