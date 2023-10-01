苗栗縣政府跟社區合力推動長照2.0「一國中學區一日照中心」政策有成，28日在苑裡鎮致民國中學區設立「苗栗縣私立慈愛社區長照機構」日照中心，完成苑裡鎮國中學區布建率100％的成績，更是全縣最先達標的鄉鎮市，可大幅減輕家庭照顧者的負擔。。

長照中心指出，苑裡鎮為苗栗縣人口數第四多鄉鎮，截至8月總人口數4萬3831人，65歲以上老人人口7989人占全鎮人口18.23 ％；縣府為普及社區照顧資源，積極尋求民間力量，合力推動長照2.0「一國中學區一日照中心」政策，苑裡致民國中學區設立「苗栗縣私立慈愛社區長照機構」，連同市區的苑裡國中的2家日照中心，完成苑裡鎮國中學區布建率100％的成績，預計每年將可服務876人次的失能、失智長輩，減輕家庭照顧者的負擔。

苗栗縣政府長照中心主任王寶慈表示，「慈愛社區長照機構」負責人蘇淑玲擁有多年的護理經驗，返鄉回到苑裡鎮舊社里創辦慈愛長照，配合縣府設置日間照顧中心；為提供長輩更安全、讓家人更安心的照顧環境，特別設立「自動體外心臟電擊去顫器（AED）」設備，並提供家屬線上監看長者活動狀況的「線上監看系統」等貼心措施，營造安全、有保障的照顧環境，讓「長者」放心、「家屬」安心，共創「縣府」、「業者」及「使用者」三贏的局面。

縣長鍾東錦夫人陳美琦代、立委陳超明、縣議員陳品安、張顧礫、苑裡鎮長劉育育、苑裡鎮代會主席洪晃琦、縣府長照中心主任王寶慈、良宜醫療聯合診所總裁傅和田、多位里長和鎮代日前為日照中心揭牌。

陳美琦說，縣府積極配合中央設置長照關懷據點和日照中心，恭賀苑裡鎮在18鄉鎮中率先達標、布建率100％，稱許負責人蘇淑玲擁有多年護理經驗，中心的設備貼近家庭的便利性，布局和氣氛宛如民宿般親切，擁有開放式廚房、卡拉OK、無障礙廁所、AED急救設備和健康促進等豐富設施，相信來到日照中心的老人家一定感覺很幸福的。