台北市體育局「U-Sport1500Ｕ幣」9月30日正式上路，民進黨台北市議員林延鳳接獲陳情表示，士林運動中心竟無法於上路當天使用「1500U幣」免費運動。她批評，體育局為求表現，不顧系統穩定性便將U-Sport匆忙上線，對執行狀況毫無掌握。體育局回應，單次性折抵消費已於30日起開放使用，將加強各中心櫃檯人員教育訓練。

林延鳳指出，接獲民眾陳情，持領有1500Ｕ幣的台北通APP前往士林運動中心，卻被告知無法使用，但活動官網與運動中心官網都無相關訊息，白跑一趟。士林運動中心人員解釋，因系統設置問題，1500Ｕ幣10月2日才可使用，且每個場館狀況不一，上線日期也不同。

林延鳳批評，體育局將U-Sport趕鴨子上架，未確保各場館系統介接順暢，更未善盡告知義務，將士林區民眾當成次等公民，令參與活動的市民權益受損，撒幣都能灑歪，簡直令人傻眼。

她狠酸，鼓勵運動的本意雖良善，但體育局從上會期就對政策不清不楚，現在果真出包，而台北市長蔣萬安唯一的作為，就是出面開記者會做瑜伽動作「裝萌」，體育局明年還要擴大執行1億2555萬「U-Sport」年度預算，為今年的約3.57倍，還不如將預算更新公園體健設施，或補助鄰里舉辦運動課程，也不要讓蔣市府惡搞。

體育局回覆，9月30日起，北市運動中心開放民眾使用U-Sport折抵運動消費，體育局、資訊局與運動中心事前都已完成U-Sport系統測試與演練。30日有2位民眾欲於士林運動中心使用U-Sport，但因設定問題，由現場工作人員協助，最終順利使用U幣入場。

體育局說明，士林運動中心的套裝體驗課程，10月2日起才可以使用U幣購買，各中心體驗課程資訊均有公告於U-Sport及各中心官網。其餘單次性入場折抵消費，如泳池、健身房等，皆於30日開放當天正常使用，各中心也將加強櫃臺人員教育訓練及課程說明。