正統鹿耳門聖母廟道長吳文進（左一）台南市文化局長謝仕淵（中）製作真正的紙春牛。（正統鹿耳門聖母廟提供／程炳璋台南傳真）

正統鹿耳門聖母廟每年元宵節都有數十萬人觀看搶春牛大戲，廟方今年開設春牛工作坊，請來道長吳文進教學，號召萬人一起製作紙春牛，1日開工，台南市文化局長謝仕淵率先撚紙釘、綁春牛骨，18日骨架完成，將由台南市長黃偉哲糊牛身。

正統鹿耳門聖母廟每年「迎春牛」成台南市重要民俗，從摸春牛、迓春牛遶境、鞭春牛到搶春牛，都吸引信徒參與。最後以高空煙火、炸蜂炮送春牛神回天庭，動輒吸引數十萬人觀看體驗。

迎春牛文化傳承多年，過去23年都由傳統工藝糊紙保存者吳文進自行製作，今年首次全程在廟內設置製作區，開設春牛工作坊公開教學，號召「萬人糊春牛，種福田」。

廟方1日上午設香案秉天祭祀開工，吳文進現場教作春牛骨架，已有60人體驗，謝仕淵跟著近40位傳習師傅群共同剖竹、撚紙釘、綁春牛。

吳文進表示，今年製作的春牛將是自己製作的第24尊春牛，公開教學可傳承「春牛」與「糊紙」文化，要大家不只一起搶春牛，還要一起作春牛。

甲辰年春牛尺寸、外觀、顏色已定，芒神纏鞋，17日前完成骨架，18日以宣紙糊牛身，工作坊現場張貼簽名表，只要有參與製作過程者，都可簽名，號召大家一起留下製作春牛紀錄。廟方盼更多人藉由學習製作春牛，了解「春牛」、「糊紙」文化。