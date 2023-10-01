日本兵庫縣寶塚市某公寓上月30日驚傳發生輕生事件，一位25歲女性被居民發現倒臥花圃急報警，當警方趕到時發現該女性已身亡。據當地警方調查發現，女性死者是寶塚演員，初步推測為輕生。

綜合日媒報導，事件發生在昨30日有附近居民路過寶塚大劇院時，發現這位女性倒臥在公寓前花圃中即報警，警方到場後已沒有心跳，警方調查後確認是寶塚劇團演員，死者身邊沒有遺留其他物品，而是在該公寓的18層頂樓發現其物品，由於目前沒有發現任何第三者涉入的跡象，先以輕生作為調查方向。但事件發生後，便在日社群傳開該演員是遭霸凌，讓粉絲感不捨。

劇團也急宣布宙組公演「PAGAD（パガド）」和「Sky Fantasy！」確定取消，原因為多名出演者出現身體不適，沒交待實際停演主因。

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