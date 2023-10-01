一名60多歲婦人回診時向醫師苦訴，她的丈夫只是胸悶去急診就走了，過程中做了3次心電圖都未發現異常，從早上觀察到下午，也沒做其它治療，直到後來經電腦斷層才檢查出主動脈剝離，緊急手術完在加護病房2天就病逝。該婦人對此非常傷心，認為診治過程有延誤，甚至想控告急診室的醫生。

宇平診所心臟內科醫師劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文表示，這起案例可說是致命的誤會，他向該名婦人解釋，只有胸悶症狀，本來就很難直接診斷出是否有主動脈剝離，而在當時，急診室醫師有先幫患者做了數次心電圖，也請其留下來觀察，應該算有盡到責任。

劉中平接著說，且主動脈剝離死亡率非常高，甚至有5分之1的病人尚未進到醫院就死亡，而患者有到急診室就醫，也進行了緊急手術，也算是有在黃金時間內治療。

在聽完劉中平的說明後，該婦人表示，她的孩子們也勸說別再去計較，再提告也沒有什麼幫助，但內心就是一直過不去，不過會再多思考一下。醫師提到，患者在說完這一番話後，又是淚如雨下。

劉中平感嘆，也許一切都來得太快，也許只是想要再做些什麼，但往往放手讓情緒慢慢過去，才是最好恢復傷痕的辦法。釐清責任當然很重要，但大多數人看到的是沒有解釋清楚、觀念的誤會，而不是醫生的失職。

劉中平認為，很多時候其實病患家屬也沒有惡意，只是需要再度確認各方面都沒有延誤了患者的治療，讓意外的發生不能歸咎到哪一個人身上。他也建議，面臨這樣的情況，若有朋友或醫護人員來協助釐清事件過程，整理所有人的情緒，也許會好一些。