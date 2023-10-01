登革熱疫情持續延燒！高雄登革熱病例也已突破500例確診個案，高市議員鍾易仲接獲多位民眾陳情，稱噴藥防治的人力不足，市府把長照中心員工拉去支援，卻連防護裝備都要自行添購，另外，更有民眾表示家中小狗在噴藥後出現不適，經獸醫檢查為中毒癥狀，讓他們懷疑藥劑過重，會危害動物、人體健康。

鍾易仲指出，登革熱疫情失控，噴藥能力需求大增，高市府衛生局剛在7月13日招募一批登革熱防治臨時人員，又於9月18日再度緊急公告招募。除了對外補充噴藥人力，對內更抽掉長照中心人員支援。據長照中心離職員工表示，該中心技正以下員工自8月底開始輪流支援噴藥，原本1周1次，後來變2天1次，嚴重影響長照業務。

鍾易仲表示，更離譜的是，支援人員面對超標30倍的藥劑，衛生局卻沒發放防毒面具，而是採「自己的健康自己顧」模式，長照中心人員在「靠北志工2.0」粉專質疑衛生局決策後，也只能無奈自行團購售價610元的3M防毒面具。

另外，有寵物業者表示，動物抗毒能力不如人類，若要執行噴藥作業，業者需要比較長的準備時間幫動物搬家，然而衛生局給的時間都很短，造成每次噴藥都上演「動物大逃亡」戲碼，有時甚至造成死亡或損傷。

更有民眾向鍾易仲陳情指出，家中噴藥後1個多小時返家，雖然有執行清潔工作，但家中的小狗仍然出現口水流不停、嘔吐等癥狀，經過獸醫診斷為中毒，認為和登革熱藥劑過重有關。鍾易仲強調，登革熱疫情失控，加強噴藥未必能控制疫情，但副作用卻已一一浮現，請衛生局切勿再自傲自大，應實事求是，別讓市民在蚊害之外，還要被毒害。