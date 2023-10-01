新冠肺炎解封後，面臨免疫負債，小兒科醫師陳木榮表示，一名國小四年級的學生，病歷上顯示新冠肺炎流行前生病頻率很高，幾乎3至5天就到診所報到，新冠肺炎大流行的3年期間，因嚴格執行勤洗手、戴口罩和酒精消毒等防疫措施從未生病，解封後導致沒有抵抗力，生病頻率變得更高，讓他感嘆「原來我們真的有可能養出一個完全不生病的小孩」。

陳木榮今（1）日於個人臉書粉專指出，日前一名就讀國小四年級的學生被母親帶到診所看病，他看了學生的病歷，發現以前學生生病的頻率很高，幾乎每隔3至5天就到診所報到，但接下來的3年完全沒有到他診所看病的病歷紀錄。

陳木榮好奇問婦人這3年都帶學生到哪間診所，對方表示這3年孩子都未生病，因新冠疫情開始，她要求孩子勤洗手、戴口罩，加上有長一段時間居家上課，完全沒有任何社交活動，即便後來解封，到學校吃飯、睡覺等都還有防疫隔板，隨身酒精不離手，真的完全不生病。

婦人感嘆，現在社區中病毒肆虐，孩子幾乎沒什麼抵抗力，生病的頻率比3年前新冠肺炎更高了，陳木榮驚訝「原來我們真的有可能養出一個完全不生病的小孩」，但「無菌的玻璃屋」能維持多久？又要付出多少代價？等走出「玻璃屋」後又是怎樣的風景？他也提醒家長別太擔心，孩子生病是正常的，不必為了孩子生病而煩惱。