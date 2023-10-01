繼澳洲國會跨黨派參眾議員9月底訪問台灣，澳洲前總理莫里森將於本月訪台，並受邀出席10月11日至12日的第七屆玉山論壇。相關人士指出，依照往例，總統蔡英文將出席玉山論壇開幕式，並安排於總統府內接見玉山論壇訪賓。

相關人士指出，莫里森（Scott Morrison）將於本月訪問台灣並受邀出席第七屆玉山論壇，預計發表演說。本屆玉山論壇的主題為「為亞洲發展開啟新藍圖」。

此外，由於澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）於9月證實今年稍晚將訪問中國，前後兩任澳洲總理的訪問行程也引起關注。

莫里森擔任澳洲總理期間，被認為對北京態度強硬。針對中國駐澳洲大使肖千9月28日批評澳洲國會議員訪問台灣將破壞澳中關係，莫里森9月29日接受「澳洲人報」（The Australian）訪問時指出，中國無權告訴澳洲國會議員他們不能訪問台灣、或決定澳洲如何實行一中政策。

除了莫里森，澳洲卸任總理訪台也有前例。澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）曾於卸任後、2021年訪問台灣並出席第五屆玉山論壇。

艾波特於玉山論壇開幕演說時也發表挺台言論，指出「兩年前，他曾猶豫是否出席玉山論壇，擔心這將挑釁中國」、「澳洲不應漠不關心台灣人的命運。如果期盼一個更美好的世界，此刻沒有什麼比聲援台灣更緊迫的事」。（編輯：周永捷）1121001