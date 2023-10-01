大陸房地產研究機構中指研究院發布報告稱，受密集房市利多政策提振，中國9月百城新建住宅價格有所站穩，但供給增加之下，百城二手房價格普遍下跌態勢仍未改變。數據顯示，9月百城新建住宅平均價格為每平方公尺1萬6184元（人民幣，下同），由月跌轉為月升，漲幅為0.05％；年跌幅收窄至0.1％。

香港《信報》引述報告指出，9月中國房市利多政策密集推出，開發商積極把握政策窗口期和「金九銀十」關鍵節點，加快推盤節奏，受部分城市優質改善項目入市帶動，9月百城新建住宅價格有所站穩。

數據顯示，9月百城二手住宅平均價格為每平方公尺1萬5556元，月跌0.44％，跌幅較8月擴大0.06個百分點，已連續17個月下跌；年跌幅擴大至2.59％。

中指院表示，「認房不認貸」政策落地帶動重點城市二手房掛牌量明顯增長，供給增加背景下，9月百城二手住宅價格仍波動調整。

中指院稱，9月部分城市受優質改善項目入市帶動，新房價格止跌，百城新建住宅價格月跌的城市數量降至30個；百城二手住宅價格月跌的城市數量增至99個，已連續4個月超過90城，二手房價普遍下跌態勢仍未改變。

根據中國房地產指數系統百城價格指數，今年第三季，百城新建住宅平均價格累計上漲0.03％，漲幅較第二季擴大0.02個百分點。百城二手住宅平均價格第三季累計下跌1.21％，跌幅較第二季擴大0.57個百分點。

中指院表示，考慮到目前市場恢復尚不明顯，短期內核心城市供需兩端支持政策或將繼續發力，以助力市場加快恢復；整體來看，若政策持續優化到位，同時隨著置換改善需求逐漸入市，第四季核心城市市場料站穩，而普通二線和三四線城市市場修復恐需更長時間。