生技公司林姓老闆向鄭姓木材業者購買疑似盜伐的牛樟、烏心石、櫸木等珍貴國有木材，轉售後差點報關出口大陸，遭專案小組截獲。一審認定林男和鄭女合謀，各判2年6月併科罰金3億2000萬元、1年併科罰金100萬元，上訴至高雄高分院，法官認為鄭女轉銷的木材難以認定違法，逆轉改判林男判2年、罰金1438萬元，鄭女無罪，可上訴。

林男是生技公司負責人，從事各類木材買賣業務，明知牛樟、烏心石、櫸木、紅檜等是農委會林務局公告的貴重木樹種，疑似向不詳人士及鄭女購買無來源證明的木材，甚至還媒介他人向鄭女購買或轉售這些木材。

鄭女則是向不詳人士購買疑似盜伐的貴重木材，放置在高雄市鳥松區的一塊土地上，疑似知道木材來源有問題，故意將部分木材委託林男代為出售。

李男和陳男則是另家生技和食品生技公司負責人，分別以每公噸15萬元和每公噸8.3萬元的價格向鄭女購買牛樟、櫸木等珍貴木材，並將其運送到各自指定的倉庫或土地上，陳男還準備將部分牛樟報關出口。

警方2017年8月某日執行搜索，分別在林男、鄭女等人住處、倉庫或土地上查扣了共計約1000噸的牛樟、烏心石、櫸木、紅檜等木材。另在高雄港第42號碼頭扣押了陳男準備出口的牛樟約200噸。這些木材經鑑定後，確認都是國有林班地的主產物和貴重木樹種。

一審認為，林男和鄭女買賣的木材均無合法來源證明，依違反森林法各判2年6月併科罰金3億2000萬元、1年併科罰金100萬元。李男和陳男因以合理價格購買木材，沒有證據顯示他們知道或應知這些木材是贓物，判2人無罪。

林男和鄭女不服上訴，高雄高分院法官認為，鄭女從不詳人士處取得木材，購買價格並不低於市價，木材上也沒有明顯國有林班地貴重木樹種的特徵或標記，更未參與盜伐，協助林男轉售木材也未從中獲利，逆轉改判鄭女無罪。

林男部分，因對其持有近4000公斤牛樟、櫸木來源交代不清，且仍矢口否認犯行，法官依森林法故買森林主產物貴重木贓物罪維持原判2年、罰金1438萬元，可上訴。