大陸一對父母18日帶著8個月大寶寶到黔靈山公園旅遊，不料頑猴扯掉寶寶睪丸一口吞下，此事引起強烈反響。經過協商，黔靈山公園管理處承諾派專人跟進男嬰治療，住院期間的治療費用由管理處全部墊付，並從入院當天算起，管理處在前半個月內每天墊付400元護理費，半個月後按照每天300元計算。

綜合陸媒報導，軍軍（化名）母親李女在事發後不停哭泣，反覆念叨著「可憐我的軍軍，這麽小就要受這麽大的罪，他以後的人生還長，他可怎麽辦啊！」軍軍爺爺透露，從出事以後，李女滴水未進，更不要說吃東西了，旁人苦苦勸她吃些東西好照顧孩子，她也只是無意識地把玩著手中的礦泉水瓶，並不應答。

至於軍軍的現況，他嘴裡含著奶嘴，握著奶奶的手甜甜地睡著了。軍軍的奶奶說，軍軍一直很乖，即使麻藥勁過了也沒有哭鬧，感謝社會各界這麽多好心人對軍軍的關心。貴醫附院小兒外科的管床醫生朱麒瑾表示，目前軍軍的復原情況非常不錯，順利的話，7到10天左右就可以拆線了。

事實上，就在軍軍受傷當天，黔靈山公園還發生了多起獼猴傷人事件。黔靈山公園管理處書記陳光指出，獼猴傷人事件每年都在發生，最多時一年達到1500起，公園為此每年付出的賠償費上百萬元。他坦言，目前還沒有任何對獼猴進行專門管理的措施，提醒市民不要挑逗獼猴，未來會發放意見表給遊客，徵求如何處理。

經過協商，軍軍的家人與黔靈山公園管理處已初步達成口頭協議，管理處承諾派專人跟進軍軍的治療，住院期間的治療費用由管理處全部墊付，從入院當天算起，管理處在前半個月內每天墊付400元護理費，半個月後按照每天300元計算。

至於接下來的治療方案，雙方達成一致，那就是徵求貴醫附院醫生的意見，如果醫生建議轉院，爭取其他治療方案，公園也會負責到底，雙方將擇日正式簽署協議。陳光承諾，需要墊付款項的時候一定及時送到，力爭將孩子治療到最佳狀態。