彰化縣田中鎮發生鐵皮屋火警，消防員奮勇搶救。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣田中鎮昨天深夜發生民宅火警，1戶民宅屋主到鄰居家烤肉時，自家廚房不明原因突冒出濃煙起火，隨後整棟鐵皮屋陷入火海，火勢雖被消防人員迅速撲滅，但鐵皮屋已付之一炬，起火原因調查釐清中。

昨晚11點37分，田中鎮民光路一段1處無門牌鐵皮屋1樓廚房起火，消防局獲報無人員受困屋內，隨即派遣田中、員西、社頭、北斗、林厝等分隊共出動消防車、救護車共10輛、消防人員與義消共29人搶救。

田中消防分隊人車組抵達現場後，回報火場為2層樓的鐵皮建物，火場因火勢在鐵皮屋內悶燒，大量濃煙不斷冒出，不久後鐵皮屋即陷入火海之中。消防員以電鋸切開鐵門，鋪設水線灌救。

由於一旁還有另外的民宅，當地居民看情勢危急，焦急緊張不已，幸好火勢很快被消防人員撲滅，無人員傷亡。

火場鐵皮屋屋主在火災發生時，人在鄰居家烤肉。經消防人員初步清查，起火點疑在1樓的廚房，鐵皮屋無危險物品，火災級數2級，燃燒總樓地板面積為25平方公尺，屋內未裝設住警器。