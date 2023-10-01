一對夫妻日前入住捷克西部城鎮皮森（Plzen）一間三星級酒店，結果一早醒來發現房內多了250隻蝙蝠，這些蝙蝠在天花板、牆上、窗簾上睡覺，另外還有11隻蝙蝠屍體。原來這對夫妻未遵守飯店規定，睡前將窗戶打開，才會招致蝙蝠入侵。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、捷克媒體《皮森日報》（Plzeňský deník）、「Blesk.cz」等報導，一對夫妻日前入住皮森鎮三星級飯店Art Nouveau Sloven Hotel，不過一早醒來卻發現有超過250隻Soprano蝙蝠入侵房間，這些蝙蝠在牆上、天花板、窗簾上睡覺，有些甚至蜷縮在一起打盹，畫面相當駭人。

Tourists are left horrified after waking up to find 250 BATS crawling all over their hotel room.https://t.co/BKHPgp9bK5 — thecosmicreason (@RichardPopperw1) September 30, 2023

當地救難人員澤門（Radek Zemen）與飯店人員用網子試圖捕捉蝙蝠，最終一共在房內捕獲256隻蝙蝠，另發現11隻蝙蝠遺體。

Stovky migrujících netopýrů obsadily pokoj v plzeňském hotelu.



Více -> https://t.co/Wiv6tq6CXH



Foto: DESOP Plzeň pic.twitter.com/rdxCizcO9B — Plzenoviny.cz (@plzenoviny) September 12, 2023

這間212號客房內捕捉到的蝙蝠數量，創下皮森地區有史以來抓獲的蝙蝠數量之最。

飯店內突然出現大批蝙蝠，主因在於這對住客前一晚入睡前將窗戶打開，並且將面對走廊的房門微微開啟。

事實上飯店早已在傳單上以3種語言警告住客不該將窗戶敞開，以免蝙蝠「入侵」。

當地動物救援中心發言人馬科尼（Karel Makoň）痛批住客「不負責任」，「但很不幸，完全沒用，完全沒用，完全沒用，就算每個房間都有小冊子」。馬科尼一連說了3次「完全沒用」，顯見他的無奈及憤怒。

不只住客，一名飯店女員工也未將大廳大門關上，導致約50隻蝙蝠闖入。

皮森鎮位在蝙蝠的遷徙路徑上，多年來捷克政府不斷警告當地居民，每年8、9月間可能發生「蝙蝠入侵」事件。2022年8、9月間，民間保育單位一共在公寓、飯店房間內捕獲1306隻蝙蝠。