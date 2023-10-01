曹金鈴、曹晶晶此次合作透過攝影作品呈現。（固力狗娛樂提供）

曹金鈴的舞動人生展上月30日舉辦主題日，特別邀請未來少女曹晶晶表演獻唱、日舞文化學苑澁谷宴盛老師帶領表演炒熱現場氣氛，曹晶晶大秀螞蟻腰並演唱愛黛兒〈Rolling in the deep〉及〈心花開〉，吸引百人參觀。被問到曹晶晶外表那麼出色，是否擔心吸引眾多男生追求？姑婆曹金鈴掛保證表示，曹晶晶從小就很乖，專注在舞蹈上沒時間談情說愛，至今仍母胎單身是緋聞絕緣體。

曹晶晶個性溫順、沒有叛逆期，對於現在女團很多、競爭激烈，曹晶晶希望可以在歌唱和舞蹈部分有更多的學習，看到前輩多年的苦練在舞台上綻放光芒都會很受激勵，她覺得有句話很有道理，「你必需很努力，才能看起來毫不費力」，帶著這份信念，曹晶晶努力去經歷更多舞台。

這次曹金鈴、曹晶晶的合作透過攝影作品呈現，問及2人相差60歲是否在舞台上會有一起演出的機會？沒想到曹晶晶一口拒絕：「姑婆曹金鈴對自己來說是神一般的偶像，如果跟她一起演出，自己壓力很大！於是婉拒。」曹金鈴在一旁笑說現代年輕人非常有想法和主見，兩人跳舞的領域不同，要合體演出的確難度很大。

記者會上主題日另外一個亮點，就是邀請是日舞文化學苑由澁谷宴盛老師帶領現場跳日本傳統舞蹈和扇子舞。曹金鈴私下跟她們一起練舞，覺得日本舞有一種優美的姿態很符合這一次展覽的主題所以請老師們到現場演出表演也讓民眾體驗。曹金鈴接下來要把這些展出照片結集成冊出書，義賣贊助公益團體，希望可以幫助更多人，同時她也設計了10分鐘健康舞，期盼號召更多長輩一起跳起來、動起來。